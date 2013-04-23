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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 17:35 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期与中间价同步趋升，须防经济降温风险

* 人民币随中间价收升
    * 3月外汇占款较大提供支撑
    * 市场关注汇丰中国PMI初值下滑

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期 周二收升，与中间价小升亦步亦趋。
隔夜美元指数小跌，且3月份中国外汇占款仍然较大，都支撑人民币升值。但汇丰制造业PMI
疲软，提醒市场关注经济复苏出现降温的风险。
    
    交易员称，早盘上看市场整体看未见明显方向，多数时间盘面多空力量不相上下，午盘
出现客盘购汇，且中资大行亦出手购汇，令人民币涨幅收窄。下一步主要看明天中间价是否
会让人民币继续升值。
    
    “今天相比前几天还是有些波动，主要是交易区间比较大，...要看明天的中间价怎么
走。”上海一外资行交易员称。
    
    上海一股份行交易员表示，早盘尾段出现一些购汇但成交不多，需观察午盘走势。猜测
可能与汇丰公布4月中国制造业PMI初值下滑有关，市场还是在观察中国经济增速能不能支撑
那么强势的人民币汇率。
        
    中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单
下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。 
    
    中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元
，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因
素，后期资本流入规模料自高位下降。        
    
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压
力，不过周一公布的外汇占款数字仍然难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升
值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。      
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元                  今日        上日     升贬
           即期成交价格               6.1791      6.1826    0.06%
                 中间价               6.2360      6.2415    0.09%
                                                              
         日内相对于中间价最大波幅  0.97% (上限±   日高     日低
                                        1%)                
               日内波动幅度(pips)       39        6.1756   6.1795
           2013年来即期升贬值幅度      0.83%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C       911                   
                             FXS>                          
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:25          今日         上日      
            1年期NDF                 6.2535/65    6.2525      
                    CNH即期          6.1788/02    6.1778      
     
    东京汇市日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全
球经济状况的担忧。 
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
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