更新版 1-中国汇市：人民币即期与中间价同步趋升，须防经济降温风险

* 人民币随中间价收升 * 3月外汇占款较大提供支撑 * 市场关注汇丰中国PMI初值下滑 (新增收盘报价和评论) 路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期 周二收升，与中间价小升亦步亦趋。 隔夜美元指数小跌，且3月份中国外汇占款仍然较大，都支撑人民币升值。但汇丰制造业PMI 疲软，提醒市场关注经济复苏出现降温的风险。 交易员称，早盘上看市场整体看未见明显方向，多数时间盘面多空力量不相上下，午盘 出现客盘购汇，且中资大行亦出手购汇，令人民币涨幅收窄。下一步主要看明天中间价是否 会让人民币继续升值。 “今天相比前几天还是有些波动，主要是交易区间比较大，...要看明天的中间价怎么 走。”上海一外资行交易员称。 上海一股份行交易员表示，早盘尾段出现一些购汇但成交不多，需观察午盘走势。猜测 可能与汇丰公布4月中国制造业PMI初值下滑有关，市场还是在观察中国经济增速能不能支撑 那么强势的人民币汇率。 中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单 下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。 中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元 ，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因 素，后期资本流入规模料自高位下降。 招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压 力，不过周一公布的外汇占款数字仍然难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升 值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1791 6.1826 0.06% 中间价 6.2360 6.2415 0.09% 日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限± 日高 日低 1%) 日内波动幅度(pips) 39 6.1756 6.1795 2013年来即期升贬值幅度 0.83% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 911 FXS> 离岸人民币市场,北京时间17:25 今日 上日 1年期NDF 6.2535/65 6.2525 CNH即期 6.1788/02 6.1778 东京汇市日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全 球经济状况的担忧。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)