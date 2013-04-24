香港新股：银河证券计划5月6日启动其10-15亿美元IPO路演--IFR

路透4月24日 - 据汤森路透旗下IFR报导，已于周一开始上市前推介的中国大型券商银河证券，现正计划于5月6日启动其10-15亿美元香港IPO的路演。这意味该公司将与中国石化炼化工程的20亿美元香港IPO的路演同日进行。