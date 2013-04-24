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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:10 BJT

香港新股：银河证券计划5月6日启动其10-15亿美元IPO路演--IFR

路透4月24日 - 据汤森路透旗下IFR报导，已于周一开始上市前推介的中国大型券商银河证券，现正计划于5月6日启动其10-15亿美元香港IPO的路演。这意味该公司将与中国石化炼化工程的20亿美元香港IPO的路演同日进行。

然而，银河证券计划于5月15日为交易定价，较中石化炼化提前一天。

这两宗大型交易引起市场广泛关注，因为它们获得的市场反响将显示出投资者对已经寂静多时的香港IPO市场抱有多大的兴趣。

中国银河国际、高盛 和摩根大通 任是次交易的联席保荐人。农银国际、交银国际、美银美林、瑞信 、建银国际、花旗 、德银 、海通国际、汇丰 、工银国际、野村、渣打 和瑞银 亦参与此项目。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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