香港新股：银河证券计划5月6日启动其10-15亿美元IPO路演--IFR

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透4月24日 - 据汤森路透旗下IFR报导，已于周一开始上市前推介的中国大型券商银河证券，现正计划于5月6日启动其10-15亿美元香港IPO的路演。这意味该公司将与中国石化炼化工程的20亿美元香港IPO的路演同日进行。
然而，银河证券计划于5月15日为交易定价，较中石化炼化提前一天。
这两宗大型交易引起市场广泛关注，因为它们获得的市场反响将显示出投资者对已经寂静多时的香港IPO市场抱有多大的兴趣。
中国银河国际、高盛 和摩根大通 任是次交易的联席保荐人。农银国际、交银国际、美银美林、瑞信 、建银国际、花旗 、德银 、海通国际、汇丰 、工银国际、野村、渣打 和瑞银 亦参与此项目。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。