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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 07:58 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月24日-5月1日****

路透4月24日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
 
    * 4月22日当周

 4月24日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 --       美国建筑许可年率(万户)                            3月         --        90.2
 1100     美国抵押贷款指数                          4月19日当周         --       866.1
          美国再融资指数                                                --     4,685.1
 1230     美国耐久财订单                                    3月      -2.8%       +5.6%
          美国扣除运输的耐久财订单                                   +0.5%       -0.7%
          美国扣除国防的耐久财订单                                   -2.3%       +4.4%
          美国扣除飞机的非国防资本财订单                             +0.4%       -3.2%
 
 4月25日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              4月20日当周       35.1        35.2
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                              --      36.125
          美国续请失业金人数(万人)                  4月13日当周        306       306.8
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  4月         --         负5
 
 4月26日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国实质国内生产总值(GDP)环比年率          第一季初值      +3.0%       +0.4%
          美国最终销售                                               +2.4%       +1.9%
          美国GDP隐性平减指数                                        +1.4%       +1.0%
          美国核心个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.2%       +1.0%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                              +1.1%       +1.6%
 1355     路透/密西根大学美国消费者信心指数             4月终值       73.2        72.3
          路透/密西根大学美国消费者现况指数                           85.0        84.8
          路透/密西根大学美国消费者预期指数                           64.6        64.2
 1430     美国ECRI一周领先指标                      4月19日当周         --       130.6
 
    
    * 4月29日当周
     
 4月29日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1230     美国个人所得                                       3月      +0.4%       +1.1%
          美国个人消费                                                +0.1%       +0.7%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                  --       +0.4%
          美国核心PCE物价指数                                         +0.1%       +0.1%
          美国实质个人支出                                               --       +0.3%
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             3月         --        96.3
 1400     美国成屋待完成销售                                 3月      +0.3%       -0.4%
 1430     美国达拉斯联储制造业指数                           4月         --         7.4
             
 4月30日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月27日当周         --       +0.8%
 1230     美国就业成本                                    第一季      +0.5%       +0.5%
 1230     加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                    2月         --       +0.2%
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  3月         --       +1.4%
          加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                          --       +1.0%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月27日当周         --       +1.8%
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期           2月      +9.0%       +8.1%
          )                                                                  
             经季节调整(较前月)                                       +1.0%       +1.0%
             未经季节调整(较前月)                                     +0.2%       +0.1%
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      4月       53.0        52.4
 1400     美国消费者信心指数                                 4月       59.5        59.7
 1430     美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数               4月         --         9.8
 --       美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议(第一天)                           
    
 5月1日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值        前值
 --       美国整体汽车销售(万辆)                             4月      1,530     1,520.3
 1100     美国抵押贷款指数                           4月26日当周         --          --
          美国再融资指数                                                 --          --
 1215     美国ADP民间就业岗位(万)                            4月   增加14.5    增加15.8
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            4月终值         --        52.0
 1330     加拿大RBC制造业PMI                                 4月         --        49.3
 1400     美国建筑支出                                       3月      +0.7%       +1.2%
 1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    4月       51.3        51.3
          美国ISM投入物价分项指数                                      53.5        54.5
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议                                  0-0.25%
    （完）
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