中国经济：国资委要求央企今年“保增长”，全年利润增速至少10%

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透上海4月24日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求，中央企业要努力保持一定增长速度，以“保增长”助力全国“稳增长”，增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上。
国资委网站新闻稿引述国资委主任蒋洁敏指出，央企要坚持现金为王，严格控制风险；加快处置不良资产，止住出血点；强化管理，向管理要效益；完善激励约束机制，调动积极性；坚持突出主业，夯实发展基础。
他指出，今年国务院确定的重点工作，第一条就是要持续发展经济，“稳增长、控通胀、防风险”是首要任务。中央企业必须发挥好“稳增长”的中坚和骨干作用，努力保持一定增长速度，在经济增长质量和效益上走在全国前列。
一季度央企累计实现增加值1.24万亿元人民币，比上年同期增长7.3%；实现营业收入5.37万亿元，同比增长7.1%。
而2012年全年，央企实现营收增速为9.4%，共实现利润总额1.3万亿元，同比增长2.7%，这两项指标增速均较2011年有明显下降。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。