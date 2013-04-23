路透基点：工银金融租赁寻求2亿美元境内贷款

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，工银金融租赁有限公司正在寻求2亿美元境内融资。
消息人士表示，德意志银行负责牵头该交易。
利率据传较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到200个基点。
根据消息人士，融资将用于购买飞机。
工银金融租赁去年12月敲定3亿美元两年期境内定期贷款，此次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，由摩根士丹利牵头。该公司去年9月刚开始寻求贷款时，提供的利率是Libor加码325个基点。
工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司。据路透去年8月30日报导，该公司与空中客车签署了50架飞机的采购合同，总价为35亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。