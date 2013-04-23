路透基点：工银金融租赁寻求2亿美元境内贷款

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，工银金融租赁有限公司正在寻求2亿美元境内融资。

消息人士表示，德意志银行负责牵头该交易。

利率据传较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到200个基点。

根据消息人士，融资将用于购买飞机。

工银金融租赁去年12月敲定3亿美元两年期境内定期贷款，此次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，由摩根士丹利牵头。该公司去年9月刚开始寻求贷款时，提供的利率是Libor加码325个基点。