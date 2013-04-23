路透基点：国银金融租赁再次入市寻求1亿美元境内贷款--RLPC

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国银金融租赁有限公司再度入市寻求1亿美元五年期境内定期贷款。上个月该公司刚刚完成3.95亿美元的三年期融资案。

瑞信负责牵头此案，利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

承诺1,500万美元或以上的银行，将获得30个基点的前端费以及牵头行头衔。综合收益为258.6个基点，平均年期为3.5年。

是次交易分五年不等额偿还，前四次偿还比例为15%，最后一次为40%。

贷款资金将用于资本支出。回复截止日期为5月17日，签约预计将在5月底前完成。

国银金融租赁有限公司3月时签署3.95亿美元贷款协议，利率较Libor加码230个基点，费用为5个基点。渣打银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。另有11家银行按不同层次参贷。

根据消息人士指出，国银金融租赁1月时提前偿还了去年6月签署的3亿美元境内定期贷款，因未能获得贷款银行同意调降贷款利率，由原先的较Libor加码450基点降到250个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)