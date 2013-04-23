银行观点：中国今年料维持利率稳定，人民币波幅上限或扩大至1.5%--恒生

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透香港4月23日 - 香港恒生银行 周二发布的研究报告称，基于通胀及房价可能上升的忧虑，中国当局或不会再放宽银根，料今年人行维持政策利率稳定，但今年稍后时间内地政府可能将美元兑人民币的每日波幅上限，由目前的1%扩大至1.5%。
恒生最新一期《中国经济脉搏》指出，随着房价及食品价格上涨，未来通胀或会回升，估计4月份居民消费价格指数(CPI)将升至约2.5%；3月份涨幅为2.1%。
报告还称，近月流动资金充裕及用家需求殷切，带动房地产价格急升，基于通胀及房价可能上升的忧虑，当局或倾向维持稳定的货币政策，并预期人民银行今年维持政策利率不变，及继续利用回购等公开市场操作措施调控银根。
在汇率方面，报告称，人行于于4月15日首次将美元兑人民币汇率中间价设定于6.25以下水平。由于环球主要央行放宽货币政策及内地首季出口增长强劲，人民币兑美元现货价亦升至近19年高位。现货价可在每日设定的中间价上下浮动1%，而近 日亦频频触及1%的交易区间上限。
“值得注意的是，人民银行副行长易纲于4月17日在华盛顿表示，人民币兑外币每日波幅上限或于‘不久将来’扩大，而最近一次是在去年4月16日。因此，今年稍后时间内地政府或再将美元兑人民币的每日波幅由目前的1%扩大至1.5%。”恒生银行称。
在经济方面，虽然首季中国国内生产总值(GDP)增长低于市场预期，但该行认为未来数季的增长将逐步回升，维持中国全年GDP增长8%的预测不变。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。