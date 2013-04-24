《外汇专栏》做多英镑兑澳元也许值得考虑

尽管如此，根据许多重要指标衡量，澳洲经济表现仍优于英国。

尽管澳洲失业率在3月触及三年高点5.6%，仍旧远低于英国2月高达7.9%的失业率。

即使周四公布的英国第一季GDP初值达到预估的成长0.1%，相较于澳洲2012年第四季0.6%的成长率，依然相形失色。

而做多英镑兑澳元也会有操作成本的问题。

英国指标利率仅0.5%，而澳洲指标利率则在3.0%。做多英镑取得的收益，远远不足以填补做空澳元所需的资金成本。

但这些都不是新的因素。这也是为什么英镑会在3月12日跌至低点1.4373澳元。

如果汇率已经反映了所有作空英镑/澳元的因素，那该货币对或许也没有什么进一步下跌的理由了。