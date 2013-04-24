《外汇专栏》做多英镑兑澳元也许值得考虑

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
尽管如此，根据许多重要指标衡量，澳洲经济表现仍优于英国。
尽管澳洲失业率在3月触及三年高点5.6%，仍旧远低于英国2月高达7.9%的失业率。
即使周四公布的英国第一季GDP初值达到预估的成长0.1%，相较于澳洲2012年第四季0.6%的成长率，依然相形失色。
而做多英镑兑澳元也会有操作成本的问题。
英国指标利率仅0.5%，而澳洲指标利率则在3.0%。做多英镑取得的收益，远远不足以填补做空澳元所需的资金成本。
但这些都不是新的因素。这也是为什么英镑会在3月12日跌至低点1.4373澳元。
如果汇率已经反映了所有作空英镑/澳元的因素，那该货币对或许也没有什么进一步下跌的理由了。
英镑兑澳元或许即将展开反弹走势。(完) (译文审校 李爽)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400