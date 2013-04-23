台湾金融：金管会称近日将开放保险业投资大陆不动产并放宽海外债券投资评级

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透台北4月23日 - 台湾金管会周二表示，将开放符合一定资格保险业得经由特定目的不动产投资事业(简称SPV)取得大陆地区及海外不动产，并放宽保险业投资海外债券评级，目前已完成预告程序，近日即可实施。
金管会官员并指出，本次修订亦放宽保险业投资国外有价证券限额比例之计算基础，由原定“股本与股本溢价”修正为“股东权益”，保险业投资海外有价证券的规模(BASE)将扩大。
至于市场关注保险业投资台湾境内不动产收益率何时松绑?金管会官员回应说，“目前还没有”。
台湾保险业投资海外及大陆不动产将进一步开放，金管会指出，保险业符合一定资格条件者，得经由特定目的不动产投资事业取得国外及大陆地区不动产，以及得投资大陆地区投资用不动产。
此外，金管会这次同步放宽保险业符合一定资格条件者得投资国外信用评等机构评定为BBB级、BBB-级及BB+级或相当等级之公司债等项目。
路透先前报导针对金管会将同意放宽保险业投资海外债券评等的利多，寿险公会对此认为，金管会应是将此列为上半年达成目标，快的话应该1-2个月就可以执行，将可增加寿险业至少上千亿台币的资产配置部位。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。