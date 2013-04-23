台湾金融：金管会称近日将开放保险业投资大陆不动产并放宽海外债券投资评级

路透台北4月23日 - 台湾金管会周二表示，将开放符合一定资格保险业得经由特定目的不动产投资事业(简称SPV)取得大陆地区及海外不动产，并放宽保险业投资海外债券评级，目前已完成预告程序，近日即可实施。

金管会官员并指出，本次修订亦放宽保险业投资国外有价证券限额比例之计算基础，由原定“股本与股本溢价”修正为“股东权益”，保险业投资海外有价证券的规模(BASE)将扩大。

至于市场关注保险业投资台湾境内不动产收益率何时松绑?金管会官员回应说，“目前还没有”。

台湾保险业投资海外及大陆不动产将进一步开放，金管会指出，保险业符合一定资格条件者，得经由特定目的不动产投资事业取得国外及大陆地区不动产，以及得投资大陆地区投资用不动产。

此外，金管会这次同步放宽保险业符合一定资格条件者得投资国外信用评等机构评定为BBB级、BBB-级及BB+级或相当等级之公司债等项目。