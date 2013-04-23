马来西亚期市：棕榈油期货价格微涨，但出口低迷抑制涨势

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
“今日有一些逢低承接盘，不过整体人气仍不稳，尤其是整体经济面。支撑位仍在2,250马币。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说道。
指标7月合约 涨0.8%，收报2,272。价格周一度跌至2,250马币，为12月14日以来最低。
总成交量报35,888口，略高于今年迄今的均量35,000口。
路透市场分析师王涛称，从技术面看棕榈油预期会在2,249-2,289间盘整一个交易日，之后会恢复下行趋势。(完)
(编译 李春喜、孙茉莉; 审校 张涛)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。