版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 18:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货价格微涨，但出口低迷抑制涨势

“今日有一些逢低承接盘，不过整体人气仍不稳，尤其是整体经济面。支撑位仍在2,250马币。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说道。

指标7月合约 涨0.8%，收报2,272。价格周一度跌至2,250马币，为12月14日以来最低。

总成交量报35,888口，略高于今年迄今的均量35,000口。

路透市场分析师王涛称，从技术面看棕榈油预期会在2,249-2,289间盘整一个交易日，之后会恢复下行趋势。(完)

(编译 李春喜、孙茉莉; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐