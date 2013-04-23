路透基点：七家银行参加中裕燃气控股三年期离岸贷款实地考察活动

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透香港4月23日 - 根据市场消息人士，中裕燃气控股有限公司周二至周三在中国山东省为6,000万美元三年期离岸贷款案举行的实地考察活动，有七家银行参加。
永丰银行和合作金库担任交易的牵头行和簿记行。
消息人士称，综合收益据传在325-345个基点。
该交易预计将在本周宣布进入组建银团阶段。
与此同时，中裕燃气控股有限公司的母公司中国燃气即将与至少20家银行签约，敲定约4.50亿美元三年期银团贷款。该交易利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，或为3.1%的固定利率。最高级别的前端费为120个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。