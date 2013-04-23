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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 19:09 BJT

路透基点：七家银行参加中裕燃气控股三年期离岸贷款实地考察活动

路透香港4月23日 - 根据市场消息人士，中裕燃气控股有限公司周二至周三在中国山东省为6,000万美元三年期离岸贷款案举行的实地考察活动，有七家银行参加。

永丰银行和合作金库担任交易的牵头行和簿记行。

消息人士称，综合收益据传在325-345个基点。

该交易预计将在本周宣布进入组建银团阶段。

与此同时，中裕燃气控股有限公司的母公司中国燃气即将与至少20家银行签约，敲定约4.50亿美元三年期银团贷款。该交易利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，或为3.1%的固定利率。最高级别的前端费为120个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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