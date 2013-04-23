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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 18:53 BJT

东南亚股市：多数股市下挫，因市场担心全球经济成长前景

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    444.54     -5.35     -1.19     +4.82    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3284.35    -24.57     -0.74     +3.70   3167.08
 马来西亚                           1700.39     -6.29     -0.37     +0.68   1688.95
 泰国                               1549.35     -9.75     -0.63    +11.31   1391.93
 印尼                               4975.33    -21.59     -0.43    +15.26   4316.69
 菲律宾                             6982.36   -138.12     -1.94    +20.12   5812.73
 越南                                473.69      5.26     +1.12    +14.49    413.73
 (完)
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