东南亚股市：多数股市下挫，因市场担心全球经济成长前景

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 444.54 -5.35 -1.19 +4.82 424.10 数 新加坡 3284.35 -24.57 -0.74 +3.70 3167.08 马来西亚 1700.39 -6.29 -0.37 +0.68 1688.95 泰国 1549.35 -9.75 -0.63 +11.31 1391.93 印尼 4975.33 -21.59 -0.43 +15.26 4316.69 菲律宾 6982.36 -138.12 -1.94 +20.12 5812.73 越南 473.69 5.26 +1.12 +14.49 413.73 (完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。