国际油市：亚洲燃料油供给前景改善,对跨月价差构成压力

路透新加坡4月23日 - 亚洲燃料油跨月价差和现货升水周二开始下滑，因预期符合规格的供给将在5月底前增加。

市场之前曾担忧会出现供给紧缩，因缺乏低密度的调和油品，不过交易员预计形势将会改善，因已经有卖单浮现。

低密度的燃料油通常要和西方流入的高粘度渣油混合。路透数据显示，5月会有逾500万吨船货到岸亚洲。

若不能调和，卖家则无法向市场供给符合规格的燃料油。

一位在新加坡的交易员说：“我们开始看到有一些卖家在出售调和用油品，这似乎缓解了之前对于5月供给不足的担忧。我认为5月初仍会吃紧，但之后形势会有改观。”

路透数据显示，180-cst燃料油即期跨月价差报每吨1.875美元，较上周五收盘水平低0.50美元。

180-cst现货价差报每吨2.84美元，较上周五结算水平低约0.41美元。(完)

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