伦敦美债：公债价格上涨，受市场对全球经济成长前景的忧虑所提振

路透伦敦4月23日 - 美国公债价格周二上涨，10年期公债收益率下滑至四个半月低点，因之前数据显示中国和德国企业活动下滑，增强了市场对全球经济成长前景的担忧。

数据显示，德国4月综合采购经理人指数(PMI)五个月来首次显示企业活动萎缩。 受此影响，美国公债价格追随德债走高。

在此之前，汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业PMI初值自上月的51.6降至50.5，暗示该国第二季经济可能表现艰困。 此外周一亦有报告显示美国住房市场下滑。

美国10年期公债 价格上涨9/32，收益率报1.664%，为2012年12月中旬以来最低，且较周一纽约尾盘下跌3个基点。

美国公债收益率料仍维持疲弱，且如果美国3月新屋销售数据维持下滑趋势，则收益率甚至会下探去年12月初所及低点。

一名交易员说，“(公债)市场形势相对良好，尽管欧洲股市上涨。焦点仍在近期一系列的疲弱数据。”(完)

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