伦敦美债：公债价格上涨，受市场对全球经济成长前景的忧虑所提振

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透伦敦4月23日 - 美国公债价格周二上涨，10年期公债收益率下滑至四个半月低点，因之前数据显示中国和德国企业活动下滑，增强了市场对全球经济成长前景的担忧。
数据显示，德国4月综合采购经理人指数(PMI)五个月来首次显示企业活动萎缩。 受此影响，美国公债价格追随德债走高。
在此之前，汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业PMI初值自上月的51.6降至50.5，暗示该国第二季经济可能表现艰困。 此外周一亦有报告显示美国住房市场下滑。
美国10年期公债 价格上涨9/32，收益率报1.664%，为2012年12月中旬以来最低，且较周一纽约尾盘下跌3个基点。
美国公债收益率料仍维持疲弱，且如果美国3月新屋销售数据维持下滑趋势，则收益率甚至会下探去年12月初所及低点。
一名交易员说，“(公债)市场形势相对良好，尽管欧洲股市上涨。焦点仍在近期一系列的疲弱数据。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。