英国个股：汇丰启动新一轮裁员，在英国裁撤1,149名雇员

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透伦敦4月23日 - 汇丰控股 新一轮冗员削减行动中在英国裁员1,149人。
这是其执行长欧智华公布的三年振兴计划的一部分，此计划旨在削减成本、提振利润并将资源集中在盈利的领域。
汇丰控股周二表示，英国的3,166个岗位将受到最新计划的影响，不过其预计仅会重新雇用稍高于2,000个雇员。去年汇丰在英国已裁员2,200人。
汇丰在英国有稍多于47，000名雇员，除去其投行部门和总部，约有40,000人。
此次裁员将主要发生在财富管理部门。约有942个相关管理岗位将被裁撤，包括商业银行融资顾问职位。(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。