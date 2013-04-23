国际油市：亚洲柴油较新加坡现货价差转为升水，因维多和BP买入大量船货

路透新加坡4月23日 - 亚洲柴油较新加坡现货价差周二由贴水转为升水，业内消息人士指因维多公司和BP在新加坡交易时段买入大量船货。

路透数据显示，指标含硫500ppm的柴油裂解价差上涨0.12美元至每桶升水0.10美元，为4月15日来最高，当时为每桶升水0.18美元。

BP 和维多公司在新加坡交易时段买入45万桶柴油，至此两家公司4月总购买量达近800万桶。

交易商说，这些船货部分可以满足沙特和东非的需求。

印度未来几周的柴油出口料下滑，因为该国最大炼厂计划在周三或周四关闭一座日产量3.5万桶原油的炼厂，同时还将关闭日产量12万桶的Barauni炼厂的部分二级单元，为期一个月。

交易商说，中国航油寻求最高120万桶的航煤，规模较之前需求相当，但仍低于其月均需求，可能是由于国内需求疲弱。

中国发生的禽流感疫情可能降低了航空出行需求，但这无法获得确认。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻