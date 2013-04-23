国际油市：亚洲柴油较新加坡现货价差转为升水，因维多和BP买入大量船货

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透新加坡4月23日 - 亚洲柴油较新加坡现货价差周二由贴水转为升水，业内消息人士指因维多公司和BP在新加坡交易时段买入大量船货。
路透数据显示，指标含硫500ppm的柴油裂解价差上涨0.12美元至每桶升水0.10美元，为4月15日来最高，当时为每桶升水0.18美元。
BP 和维多公司在新加坡交易时段买入45万桶柴油，至此两家公司4月总购买量达近800万桶。
交易商说，这些船货部分可以满足沙特和东非的需求。
印度未来几周的柴油出口料下滑，因为该国最大炼厂计划在周三或周四关闭一座日产量3.5万桶原油的炼厂，同时还将关闭日产量12万桶的Barauni炼厂的部分二级单元，为期一个月。
交易商说，中国航油寻求最高120万桶的航煤，规模较之前需求相当，但仍低于其月均需求，可能是由于国内需求疲弱。
中国发生的禽流感疫情可能降低了航空出行需求，但这无法获得确认。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。