国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三日高位

路透新加坡4月23日 - 亚洲石脑油价格价格周二回落至三日低点每吨834美元，而裂解价差小升0.06%至三日高位。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入总计约75,000吨6月上半月到岸的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约12美元，反映出升水跳涨20%。

交易员表示，不过价格的上涨可能是因为此是韩国第一笔6月上半月船货招标，而非是因为基本面显着增强。

因此，一些卖家不愿低价出售，因预期有更多6月上半月船货。

总体上看，与第一季相比，亚洲石脑油市场预计在第二季保持低迷，因第一季是供给吃紧。

亚洲汽油裂解价差延续跌势，至一周低点每桶7.35美元，因越南低迷的买兴抵消了新加坡现货市场的需求。(完)

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