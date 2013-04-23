国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三日高位

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透新加坡4月23日 - 亚洲石脑油价格价格周二回落至三日低点每吨834美元，而裂解价差小升0.06%至三日高位。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入总计约75,000吨6月上半月到岸的石脑油，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价高约12美元，反映出升水跳涨20%。
交易员表示，不过价格的上涨可能是因为此是韩国第一笔6月上半月船货招标，而非是因为基本面显着增强。
因此，一些卖家不愿低价出售，因预期有更多6月上半月船货。
总体上看，与第一季相比，亚洲石脑油市场预计在第二季保持低迷，因第一季是供给吃紧。
亚洲汽油裂解价差延续跌势，至一周低点每桶7.35美元，因越南低迷的买兴抵消了新加坡现货市场的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 侯向明)
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