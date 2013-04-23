表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.045%，投标倍数为4.45

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%

路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。