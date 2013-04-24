《香港报摘》--经济日报4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
*头版头条：
--在美国挂牌的中资股交易所买卖基金（ETF）成为外国投资者看淡中国的主战场，其中FXI（安硕富时中国25交易所买卖基金）最新的未平仓沽空金额创逾两年新高。
*其他：
--国浩集团 大股东郭令灿家族提高私有化作价，由每股88港元提高至100港元。
--曾于2011年放弃澳洲昆士兰州铝土矿项目奥鲁昆（Aurukun）的中国铝业 决定伙同嘉能可 及力拓 再竞投奥鲁昆项目的开发权。
--平安银行 首季净利35.89亿元人民币，按年增长4.7%，按季亦升13.4%，惟逊于市场预期。
--波司登 宣布3名董事辞任后该股跌4.4%并跑输大市。（完）
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路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。