《香港报摘》--经济日报4月24日

*头版头条：

--在美国挂牌的中资股交易所买卖基金（ETF）成为外国投资者看淡中国的主战场，其中FXI（安硕富时中国25交易所买卖基金）最新的未平仓沽空金额创逾两年新高。

*其他：

--国浩集团 大股东郭令灿家族提高私有化作价，由每股88港元提高至100港元。

--曾于2011年放弃澳洲昆士兰州铝土矿项目奥鲁昆（Aurukun）的中国铝业 决定伙同嘉能可 及力拓 再竞投奥鲁昆项目的开发权。

--平安银行 首季净利35.89亿元人民币，按年增长4.7%，按季亦升13.4%，惟逊于市场预期。

--波司登 宣布3名董事辞任后该股跌4.4%并跑输大市。（完）

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