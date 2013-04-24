《中国报摘》--中国证券报4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
* 头版头条:
--4月汇丰中国制造业PMI初值低于预期，昨日沪综指 应声重挫。分析人士指出，A股走势更多受内在因素影响，在经济复苏持续被验证偏弱背景下，A股或延续此前弱势震荡格局。
* 其他:
--中国理财产品监管面临升级。银监会日前下发征求意见稿，拟从消费者权益保护环节入手，对向消费者提供产品服务时银行业金融机构应履行职责出台监管措施。
--新华社石油价格系统数据显示，周一(22日)一揽子原油平均价格变化率为-5.86%。分析机构预测，24日国内汽柴油价格每吨可能下降450-500元人民币。
--保监会数据显示，1-3月保险业原保费收入5,150.59亿元，同比增长6.53%。其中，寿险业原保费收入今年以来首现正增长。财险业1-3月原保费收入达1,583.34亿元，同比增长16.87%。
--中国银行间市场交易商协会副秘书长杨农发表评论文章认为，中国货币政策有效传导离不开债市，应以“信用债”市场建设作为突破口和重要抓手，进一步完善债券市场制度和环境。
--平安银行 季报显示，一季度实现净利润35.89亿元，同比增长4.67%，环比增长13.39%；实现营业收入108.02亿元，同比增长11.09%。
--工信部通信发展司司长张峰表示，工信部鼓励和支持包括微信在内的互联网和移动互联网的创新发展。针对微信是否收费问题，他称，是否收费或者怎么收费，由市场决定，政府部门没有干预。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永/李宏薇; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。