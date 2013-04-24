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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:12 BJT

韩国股市：开高，此前SK Hynix公布季度获利优于预期

路透首尔4月24日 - 韩国股市周三开高，此前SK Hynix 公布季度营业利润轻松超越预期。

SK Hynix股价在盘初大涨2.4%。

0001GMT，韩国综合股价指数 上升0.7%，报1,931.74点。(完)
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