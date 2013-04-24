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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:16 BJT

《中国重要政经日程》--4月24日

============================今日重要政经日程=======================

4/24（三）

*国家卫生和计划生育委员会联合召开中国-世卫人感染H7N9禽流感防控联合考察组工作情况通报会。

============================近日重要政经日程=======================

4/25(四）

*人力资源和社会保障部第一季度新闻发布会。

2013年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。

国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2012年中国知识产权发展状况，并答记者问，中国国家知识产权局局长田力普等出席。

4/27（六）

2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。

5/9(四)

亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。

5/11（六）

“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。

第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。

5/21(二）

科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。

“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。

6/6(四)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

11/2（六）

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航; 审校 沈燕)
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