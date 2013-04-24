《中国重要政经日程》--4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
============================今日重要政经日程=======================
4/24（三）
*国家卫生和计划生育委员会联合召开中国-世卫人感染H7N9禽流感防控联合考察组工作情况通报会。
============================近日重要政经日程=======================
4/25(四）
*人力资源和社会保障部第一季度新闻发布会。
2013年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。
国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2012年中国知识产权发展状况，并答记者问，中国国家知识产权局局长田力普等出席。
4/27（六）
2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
5/21(二）
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航; 审校 沈燕)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。