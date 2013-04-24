《香港报摘》--信报4月24日

*头版头条：

--上周金价大泻触发抢购金饰人潮，大部分本港金行的金粒已断货，为应付五一黄金周内地旅客需求，金银业贸易场向瑞士及伦敦订货数量比以往多出4倍。

*其他：

--汇丰控股 旗下英国汇丰因重整财富管理业务而削减逾千个职位，香港汇丰发言人重申，汇丰亚太区包括香港没有进一步全面性的削减职位计划。

--国际信贷评级机构穆迪称，中信泰富 位于西澳洲的中澳铁矿项目延误，令公司信用构成负面影响，评级展望负面，惟事件并无对公司造成即时影响。

--华能国际电力 首季净利同比上升177%，至25.53亿元人民币，主要由于燃料成本下降。

--Coach 截至今年3月底止第三季净利2.39亿美元，按年增长6.2%，年度股息增加13%至1.35美元。同时宣布公司总裁兼执行创意总监Reed Krakoff不再续约，预计明年6月前离开。（完）

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