《香港报摘》--信报4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
*头版头条：
--上周金价大泻触发抢购金饰人潮，大部分本港金行的金粒已断货，为应付五一黄金周内地旅客需求，金银业贸易场向瑞士及伦敦订货数量比以往多出4倍。
*其他：
--汇丰控股 旗下英国汇丰因重整财富管理业务而削减逾千个职位，香港汇丰发言人重申，汇丰亚太区包括香港没有进一步全面性的削减职位计划。
--国际信贷评级机构穆迪称，中信泰富 位于西澳洲的中澳铁矿项目延误，令公司信用构成负面影响，评级展望负面，惟事件并无对公司造成即时影响。
--华能国际电力 首季净利同比上升177%，至25.53亿元人民币，主要由于燃料成本下降。
--Coach 截至今年3月底止第三季净利2.39亿美元，按年增长6.2%，年度股息增加13%至1.35美元。同时宣布公司总裁兼执行创意总监Reed Krakoff不再续约，预计明年6月前离开。（完）
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路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。