日韩经济指标预测--4月25日-5月2日****

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 卖超3,31 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 买超15,69 周 0 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 104 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 50.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 3月 -0.4% -0.3% 同期） 日本全国整体CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -0.4% -0.5% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) -- -1.0% 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 4月29日当周 4月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 3月 -- 盈余44.5 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -- -9.3% (较前月) -- -0.8% 服务业产出(较前月) -- +1.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +0.8% (较前月) -- +2.2% 2330 日本求才求职比 3月 -- 0.85 2330 日本失业率 3月 -- 4.3% 4月29日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 3月初值 -- +0.6% 日本工业生产一个月预估 3月 -- +1.0% 日本工业生产两个月预估 3月 -- +0.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- -2.3% 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +16.3% 房屋开工(较上年同期) -- +3.0% 5月1日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PM 4月 -- 52.0 I) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月 -- +0.2% 进口(较上年同期) -- -2.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差33 0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 -- -3.5% 5月2日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。