全球外汇市场4月25日主要消息

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
路透4月25日 -
4月24日（三）
2350 - 日本资本流动数据
4月25日（四）
0830 - 英国国内生产总值(GDP)第一季初值
-- - 英国央行主管金融稳定事务的官员Andy Haldane讲话
-- - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆讲话
1230 - 美国一周初请失业金人数
1400 - 美国财政部长杰克卢出席众议院听证会
1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行4月综合指数
2030 - 美联储一周资产负债表
2145 - 新西兰3月贸易收支和进出口
2313 - 日本4月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本全国和东京地区4月消费者物价指数(CPI)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 白云)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。