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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 06:28 BJT

全球外汇市场4月25日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

路透4月25日 -

4月24日（三）

2350 - 日本资本流动数据

4月25日（四）

0830 - 英国国内生产总值(GDP)第一季初值

-- - 英国央行主管金融稳定事务的官员Andy Haldane讲话

-- - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆讲话

1230 - 美国一周初请失业金人数

1400 - 美国财政部长杰克卢出席众议院听证会

1500 - 美国堪萨斯联邦储备银行4月综合指数

2030 - 美联储一周资产负债表

2145 - 新西兰3月贸易收支和进出口

2313 - 日本4月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本全国和东京地区4月消费者物价指数(CPI)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻 审校 白云)
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