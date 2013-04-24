中国债市：完善债市应以信用债市场建设为突破口--交易商协会

路透北京4月24日 - 中国银行间市场交易商协会副秘书长杨农撰文称，今后完善债市应以信用债市场建设作为突破口和重要抓手，推进发行主体和投资主体多元化，扩大企业的债券发行规模，提高非国有企业和中小企业发债比重。

周二刊登在中国证券报的文章并指出，未来应从完善发行管理制度入手，降低发行准入门槛，拓宽发债企业范畴，利用担保等信用增级手段促进企业发债融资。针对中小企业的特殊需求，加快研发推出更多创新产品。

“加快推进投资主体多元化，逐步提高保险公司持有债券比例，有条件引入境外合格机构投资者，为社保基金、年金等入市创造条件。”他在文章中表示，针对银行间债券市场成员结构单一的问题，确立做市商制度，引导投行、私募基金、保险公司等加入做市商行列，积极鼓励承销商做市。

此外，市场监管机构要利用公信力强的优势，建立科学的评级标准，对评级工作优劣进行评价。进一步规范信用评级机构发展，提高信用评级质量，加强后续跟踪评估，建立及时、统一、透明的信息发布平台。

杨农认为，今后要加大产品创新力度，建立健全信用风险转移和对冲机制。流动性低是当前影响中国企业债券市场成长壮大的突出问题，主要原因在于产品创新不足和信用风险管理工具缺失，要加快推进资产证券化业务和房地产信托投资基金等产品。

同时，要借鉴成熟债券市场发展经验，按照“鼓励创新与防范风险并重”的原则，进一步丰富信用产品，适时研究推出以企业债券为标的资产的信用风险管理工具，包括信用违约互换和总收益互换等，稳步推进信用衍生品创新，尽快推出信用履约保险产品。