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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月24日

* 头版头条:

--根据最新制造业景气报告，德国制造业在4月陷入萎缩，显示欧洲经济火车头已由快车道转入慢车道。欧洲央行(ECB)降息压力大增，欧股受此股舞，周二盘中全面大涨2%。

* 其他:

--华亚科 董事长暨南科 总经理高启全表示，过去几年DRAM(动态随机存取记忆体)产业的整并，产能大幅减少，而今年行动装置对DRAM需求大增，才会出现供不应求情况。他表示，DRAM缺货将持续到下半年、甚至到年底，第二季价格看涨，南科、华亚科第二季都会赚钱。

--首批赴大陆设分行的六家台资银行，今年首季大陆分行税前获利共2.46亿台币，同比成长64%，是今年首季国银海外据点、OBU(国际金融业务分行)等业务中，成长幅度最大的部分。

--日本第二大物流业者近铁通运将与远雄 集团，共同出资逾12.3亿台币，打造全台最大物流发货中心，预计2014年落成。远雄估计，未来每月发货量逼近2千吨，台湾成为继日本总部之后，第二个全球供应链管理服务区域。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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