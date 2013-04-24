《台湾报摘》--工商时报4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
* 头版头条:
--根据最新制造业景气报告，德国制造业在4月陷入萎缩，显示欧洲经济火车头已由快车道转入慢车道。欧洲央行(ECB)降息压力大增，欧股受此股舞，周二盘中全面大涨2%。
* 其他:
--华亚科 董事长暨南科 总经理高启全表示，过去几年DRAM(动态随机存取记忆体)产业的整并，产能大幅减少，而今年行动装置对DRAM需求大增，才会出现供不应求情况。他表示，DRAM缺货将持续到下半年、甚至到年底，第二季价格看涨，南科、华亚科第二季都会赚钱。
--首批赴大陆设分行的六家台资银行，今年首季大陆分行税前获利共2.46亿台币，同比成长64%，是今年首季国银海外据点、OBU(国际金融业务分行)等业务中，成长幅度最大的部分。
--日本第二大物流业者近铁通运将与远雄 集团，共同出资逾12.3亿台币，打造全台最大物流发货中心，预计2014年落成。远雄估计，未来每月发货量逼近2千吨，台湾成为继日本总部之后，第二个全球供应链管理服务区域。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。