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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

路透香港4月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7644港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收高152.29点,或1.05%,报14,719.46点.从美联社推特发布白宫发生爆炸的“
 假消息”引发的急剧跌势中反弹。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       181.100    1.75      23807            14.061       2.04
 中国铝业                       9.210   -0.75      33787             2.860       1.07
 中国移动                      53.170   -0.39     181809            82.567       0.88
 中国人寿                      39.430    0.46      51908            20.410       1.54
 中石油                       123.200   -0.12      36441             9.566       1.66
 中石化                       107.350   -1.45      32899             8.335       0.91
 汇丰控股                      52.530    0.63     177762            81.573       1.90
 中电信                        49.280    0.57      13671             3.826       0.96
 中国联通                      13.740    0.37     131123            10.668       1.22
 兖州煤业                      11.190   -1.15      44984             8.688       0.91
 华能国际                      43.380    0.21      56720             8.420       1.45
 南方航空                      26.460   -0.26       8941             4.109       0.96
 东方航空                      20.570   -1.67      14966             1.597     -48.97
 中芯国际                       3.220   -0.92      34173             0.500       0.01 （完）
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