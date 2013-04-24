《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月24日

路透香港4月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7644港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高152.29点,或1.05%,报14,719.46点.从美联社推特发布白宫发生爆炸的“ 假消息”引发的急剧跌势中反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 181.100 1.75 23807 14.061 2.04 中国铝业 9.210 -0.75 33787 2.860 1.07 中国移动 53.170 -0.39 181809 82.567 0.88 中国人寿 39.430 0.46 51908 20.410 1.54 中石油 123.200 -0.12 36441 9.566 1.66 中石化 107.350 -1.45 32899 8.335 0.91 汇丰控股 52.530 0.63 177762 81.573 1.90 中电信 49.280 0.57 13671 3.826 0.96 中国联通 13.740 0.37 131123 10.668 1.22 兖州煤业 11.190 -1.15 44984 8.688 0.91 华能国际 43.380 0.21 56720 8.420 1.45 南方航空 26.460 -0.26 8941 4.109 0.96 东方航空 20.570 -1.67 14966 1.597 -48.97 中芯国际 3.220 -0.92 34173 0.500 0.01 （完）