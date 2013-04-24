重发-《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
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4月24日(三)
上海--澳洲央行副总裁洛威向在上海的澳洲商会就“金融改革之旅”发表演说。
汶莱斯里巴加湾市--第22届东南亚国家联盟(东协，ASEAN)会议。
利马--世界经济论坛拉美会议(第二日)。
布拉格--捷克央行副总裁Governor Mojmir Hampl在J.E. Purkyne大学发表演说，主题为欧盟银行业联盟与捷克。
春川--韩国央行总裁金仲秀将就整体经济事务发表讲话。
4月25日(四)
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在约翰内斯堡大学就南非发展和持续性挑战发表讲话。
利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
4月26日(五)
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录。
墨西哥--墨西哥央行公布货币政策声明。
阿卡普尔科--墨西哥央行总裁卡斯腾斯和财长Luis Videgaray将出席墨西哥银行业年度会议。
4月29日(一)
新加坡--国际货币基金组织(IMF)公布亚太地区经济前景报告。(0300)
4月30日(二)
暂无重要经济事件公布。
5月1日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 白云)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。