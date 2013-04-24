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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:32 BJT

重发-《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

(重发修正标题的日期) (除特别说明外，均为GMT时间)

4月24日(三)

上海--澳洲央行副总裁洛威向在上海的澳洲商会就“金融改革之旅”发表演说。

汶莱斯里巴加湾市--第22届东南亚国家联盟(东协，ASEAN)会议。

利马--世界经济论坛拉美会议(第二日)。

布拉格--捷克央行副总裁Governor Mojmir Hampl在J.E. Purkyne大学发表演说，主题为欧盟银行业联盟与捷克。

春川--韩国央行总裁金仲秀将就整体经济事务发表讲话。

4月25日(四)

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在约翰内斯堡大学就南非发展和持续性挑战发表讲话。

利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

4月26日(五)

圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录。

墨西哥--墨西哥央行公布货币政策声明。

阿卡普尔科--墨西哥央行总裁卡斯腾斯和财长Luis Videgaray将出席墨西哥银行业年度会议。

4月29日(一)

新加坡--国际货币基金组织(IMF)公布亚太地区经济前景报告。(0300)

4月30日(二)

暂无重要经济事件公布。

5月1日(三)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 白云)
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