全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求疲软

路透4月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求趋软。

波罗的海乾散货运价指数 跌6点，或0.67%，至879点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌28点或2.35%至1,165点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利下降2.34%或223美元至9,310美元。

船舶经纪商Fearnleys在周报中称，南北半球的船运市场看来都在走软。

“大西洋区域的新需求数量有限，发往欧洲团体船主协会(ECSA)的压舱物数量需要有更多的船货才能避免进一步减少，”Fearnleys称。

“寒冬过后波罗的海的船运活动有所增加，但不足以构成提振--目前而言是这样。”

波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点至1,214点。日均获利下降14美元至4,205美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

铁矿石现货价格跌至逾两周低位，反映中国钢厂买兴放缓，因为他们在等待国内需求增加。

灵便型船舶日均获利上升30美元至8,026美元。超灵便型船舶日均获利涨16美元至9,458美元。(完)

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