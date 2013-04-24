全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求疲软

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透4月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求趋软。
波罗的海乾散货运价指数 跌6点，或0.67%，至879点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌28点或2.35%至1,165点。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利下降2.34%或223美元至9,310美元。
船舶经纪商Fearnleys在周报中称，南北半球的船运市场看来都在走软。
“大西洋区域的新需求数量有限，发往欧洲团体船主协会(ECSA)的压舱物数量需要有更多的船货才能避免进一步减少，”Fearnleys称。
“寒冬过后波罗的海的船运活动有所增加，但不足以构成提振--目前而言是这样。”
波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点至1,214点。日均获利下降14美元至4,205美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
铁矿石现货价格跌至逾两周低位，反映中国钢厂买兴放缓，因为他们在等待国内需求增加。
灵便型船舶日均获利上升30美元至8,026美元。超灵便型船舶日均获利涨16美元至9,458美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 白云)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。