《全球重要经济事件一览表》--4月24日-5月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月24日(三)

上海--澳洲央行副总裁洛威向驻上海的澳洲商会就“金融改革之路”发表讲话。

惠灵顿--新西兰央行公布指标利率。

斯洛文尼亚--斯洛文尼亚财政部长Uros Cufer在一场商业会议中发表演说。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将欧洲央行2012年年报呈递至欧洲议会经济及货币事务委员会。

奥斯陆--挪威央行主掌货币政策官员Birger Vikoren发表演说。(0715)

德累斯顿--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话。

德累斯顿--欧洲央行管委会成员魏德曼就银行监管发表演讲。

4月25日(四)

伦敦--英国央行负责金融稳定的理事在经济学人(Economist)主办的Bellweather Europe Summit上发表演讲。

布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话。

4月26日(五)

东京--日本央行货币政策会议。

东京--日本央行总裁黑田东彦举行记者会。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在欧洲2013年并购会议上发言。

伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹在央行年度大会上作演讲(0800)。

挪威Bodo--挪威央行总裁奥尔森向该央行的Bodo地区分支发表讲话。

4月29日(一)

暂无重要经济事件。

4月30日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)。

5月1日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒在美国投资公司协会(ICI)发表演说。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在汤森路透监管峰会上发表讲话。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就经济预估发表讲话(1800GMT)。

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