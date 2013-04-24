澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月22日当周 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿美元) 3月 38.3 34.9 新西兰出口(亿美元) 41.3 39.1 新西兰贸易收支 顺差3.73 顺差4.14 新西兰贸易收支 截止3月的一年 逆差9.7 逆差10.8 4月26日(五) 暂无重要经济数据公布 4月29日当周 4月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰建筑许可 3月 -- +1.9% 4月30日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- +34.6% 企业自身活动指数 -- +32.4% 0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.2% 0130 澳洲房屋贷款 3月 -- +0.4% 5月1日(三) 暂无重要经济数据公布 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- +3.1% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.5% 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- -2.4% 进口物价(较前季) -- +0.3% (完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。