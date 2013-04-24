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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

  4月22日当周

 4月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿美元)                              3月          38.3        34.9
           新西兰出口(亿美元)                                           41.3        39.1
           新西兰贸易收支                                           顺差3.73    顺差4.14
           新西兰贸易收支                        截止3月的一年       逆差9.7    逆差10.8
 
 4月26日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    4月29日当周
 4月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰建筑许可                                  3月            --       +1.9%
        
 4月30日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                      4月            --      +34.6%
                    企业自身活动指数                                      --      +32.4%
 0130      澳洲民间信贷                                    3月            --       +0.2%
 0130      澳洲房屋贷款                                    3月            --       +0.4%
  
 5月1日(三)
 暂无重要经济数据公布
    
 5月2日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                            3月            --       +3.1%
              民间房屋建筑许可(较前月)                                    --       +0.5%
 0130      澳洲出口物价(较前季)                         第一季            --       -2.4%
              进口物价(较前季)                                            --       +0.3%
    (完)
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