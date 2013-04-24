版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 06:43 BJT

《美国重要政经日程》--4月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1400 - 财政部长杰克卢出席众议院听证会

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布52周期国库券标售规模

1700 - 财政部标售七年期债券

1800 - 财政部长杰克卢和联邦储备理事会(FED)主席贝南克出席金融稳定监管委员会(FSOC)会议。FOSC将投票表决年度报告，报告将强调金融稳定所面临的威胁

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐