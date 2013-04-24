《美国重要政经日程》--4月25日

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 财政部长杰克卢出席众议院听证会
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布52周期国库券标售规模
1700 - 财政部标售七年期债券
1800 - 财政部长杰克卢和联邦储备理事会(FED)主席贝南克出席金融稳定监管委员会(FSOC)会议。FOSC将投票表决年度报告，报告将强调金融稳定所面临的威胁
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 张荻)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。