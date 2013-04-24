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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月24日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市  
 最新收盘价：                                       
                                                           
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                               
 新浪                      48.72    +0.80    +1.67  1770398
 搜狐                      49.10    +0.18    +0.37   832395
 网易                      54.56    +1.07    +2.00   643385
 百度                      88.09    +0.24    +0.27  3522965
 亚信科技                  11.48    +0.02    +0.17    85077
                                                           
 台湾                                               
 台湾积体电                18.44    +0.16    +0.88  1066082
 路                                                 
 联电                       1.86    +0.01    +0.54   165525
 日月光                     4.34    +0.04    +0.93    27980
 硅品精密                   5.79    +0.06    +1.05   456592
 和信超媒体                 1.02    -0.01    -0.97    55123
 友达                       4.46    +0.15    +3.48    59527
 中华电信                  31.75    -0.01    -0.03    84657
 台湾国际航                34.25    +0.66    +1.96  1542764
 电                                                 
                                                           
 香港                                               
 中国移动                  53.75    +0.58    +1.09    90680
 中国联通                  13.90    +0.16    +1.16   174890
 中国电信                  50.14    +0.86    +1.75    19282
 中芯国际                   3.30    +0.08    +2.48   103033
 电讯盈科                   5.07    -0.08    -1.55     6099
    
(完)
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