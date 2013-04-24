《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月24日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市 最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.72 +0.80 +1.67 1770398 搜狐 49.10 +0.18 +0.37 832395 网易 54.56 +1.07 +2.00 643385 百度 88.09 +0.24 +0.27 3522965 亚信科技 11.48 +0.02 +0.17 85077 台湾 台湾积体电 18.44 +0.16 +0.88 1066082 路 联电 1.86 +0.01 +0.54 165525 日月光 4.34 +0.04 +0.93 27980 硅品精密 5.79 +0.06 +1.05 456592 和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 55123 友达 4.46 +0.15 +3.48 59527 中华电信 31.75 -0.01 -0.03 84657 台湾国际航 34.25 +0.66 +1.96 1542764 电 香港 中国移动 53.75 +0.58 +1.09 90680 中国联通 13.90 +0.16 +1.16 174890 中国电信 50.14 +0.86 +1.75 19282 中芯国际 3.30 +0.08 +2.48 103033 电讯盈科 5.07 -0.08 -1.55 6099 (完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。