更新版 -纽约汇市：欧元兑美元攀升，但在欧洲央行会议前投资人仍谨慎

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2998 1.3066 -0.52 -1.49 1.3194 美元/日圆 99.46 99.20 +0.26 +14.66 86.74 欧元/日圆 129.27 129.63 -0.28 +12.95 114.45 美元/瑞郎 0.9455 0.9340 +1.23 +3.28 0.9155 英镑/美元 1.5237 1.5292 -0.36 -6.24 1.6251 美元/加元 1.0256 1.0252 +0.04 +3.38 0.9921 澳元/美元 1.0261 1.0270 -0.09 -1.27 1.0393 欧元/瑞郎 1.2289 1.2204 +0.70 +1.77 1.2075 欧元/英镑 0.8530 0.8542 -0.14 +5.13 0.8114 新西兰元/美 0.8393 0.8420 -0.32 +1.33 0.8283 元 美元/挪威克 5.9118 5.8421 +1.19 +6.27 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.6906 7.6348 +0.73 +4.77 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.6447 6.5283 +1.78 +2.25 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6402 8.5278 +1.32 +0.73 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。