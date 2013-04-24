中国公开市场：一级交易商今日可续申报正/逆回购需求--业内人士

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透上海4月24日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购需求，以及14天逆回购需求。
央行公开市场周二进行了100亿元人民币28天期正回购操作，中标利率继续持稳在2.75%。
央行公开市场此前已连续九周实现净回笼，但力度呈递减趋势。在中国经济弱复苏及人民币屡创新高恐推升热钱流入的两难局面下，央行短线倾向以适度宽松的流动性来支撑实体经济的恢复。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400