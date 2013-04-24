《台湾报摘》--经济日报4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
* 头版头条:
--全球两大出口国德国和中国制造业4月景气转弱，美国制造业也不如预期，全球经济笼罩低迷阴影，但由于投资人预期欧元区经济持续疲弱将促使欧洲央行(ECB)下周降息，反而带动欧洲股市大涨，涨幅是八个月最大。美股道琼工业指数早盘也劲扬逾140点。
* 其他:
--台湾金管会对银行、金控股利发放政策更趋明朗，“现金与股票比重”及“盈余发放比重”两者将并看，若未将盈余全数发放，不反对全部发放现金股利，在资本充足前提下，银行、金控将有更大弹性。
--远东银行 规划办理私募增资100亿台币，以利引进陆银参股，同时筹措银弹投资陆银。据了解，远银拟引进的陆银股东，以大陆上海银行呼声最高，一旦成功，将成为陆银参股上市银行第一例，参股上限为10%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。