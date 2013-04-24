《台湾报摘》--经济日报4月24日

* 头版头条:

--全球两大出口国德国和中国制造业4月景气转弱，美国制造业也不如预期，全球经济笼罩低迷阴影，但由于投资人预期欧元区经济持续疲弱将促使欧洲央行(ECB)下周降息，反而带动欧洲股市大涨，涨幅是八个月最大。美股道琼工业指数早盘也劲扬逾140点。

* 其他:

--台湾金管会对银行、金控股利发放政策更趋明朗，“现金与股票比重”及“盈余发放比重”两者将并看，若未将盈余全数发放，不反对全部发放现金股利，在资本充足前提下，银行、金控将有更大弹性。

--远东银行 规划办理私募增资100亿台币，以利引进陆银参股，同时筹措银弹投资陆银。据了解，远银拟引进的陆银股东，以大陆上海银行呼声最高，一旦成功，将成为陆银参股上市银行第一例，参股上限为10%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。