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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:46 BJT

表格：澳洲第一季CPI较上年同期成长2.5%，低于预估

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第一季 +0.4 +2.5 102.4

预估 +0.7 +2.8

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第一季 +0.3 +2.2

预估 +0.5 +2.4

澳洲央行加权中值CPI

第一季 +0.5 +2.6

预估 +0.5 +2.4

欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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