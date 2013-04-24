中股业绩：平安银行首季净利增4.67%，未来三年拟新发至多500亿债券

路透上海4月24日 - 中国平安银行股份有限公司 周三称，今年一季度实现净利35.89亿元人民币，同比增长4.67%；另外，未来三年拟新增发行总额不超过500亿元的合格次级债，用于补充二级资本。

刊登在深圳证券交易所的季报显示，截至报告期末，该行总资产18,112.49亿元，较年初增长12.74%；存款总额10,645.14亿元，较年初增长4.25%；贷款总额7,548.01亿元，较年初增长4.72%。

平安银行表示，未来拟发次级债将带有减记条款但不带有转股条款，期限不短于五年。

截至报告期末，平安银行不良贷款余额73.66亿元，较年初增加5亿元；不良率0.98%，较年初上升0.03个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率182.68%，较年初上升0.36个百分点。

该行并称，报告期内华东地区不良贷款略有增长，但新增不良贷款大部分有抵质押品，整体风险可控。 原因主要是2012年中国经济增速放缓等影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿债能力下降，而该行东区(长三角地区)分行贷款比重较高所致。

另一股份制银行--兴业银行 周二公布年报和一季报显示，去年全年该行实现净利347.18亿元，同比增长36.12%；而今年一季度该行净利增速仍在三成以上。

平安银行周三早盘报18.60元，跌0.48元或2.52%；过去三个月累计下跌4.84%。(完)

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