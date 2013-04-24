韩股业绩：SK Hynix第一季获利优于预期，因晶片价格大涨

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透首尔4月24日 - 韩国SK Hynix Inc 公布连续第二季录得获利，因计算机记忆体晶片(存储器芯片)价格上涨，受供应成长放缓影响。
Hynix公布，1-3月营业利润为3,170亿韩元(2.828亿美元)，上年同期为亏损2,640亿韩元。Hynix的劲敌有三星电子 、日本东芝 和美国美光 。
第一季获利超过分析师平均预估的2,050亿韩元，亦较前季550亿韩元的获利大幅提高。
现货市场动态随机存取记忆体(DRAM)价格今年迄今跳涨61%，因全球经济成长前景不确定，令供应商削减产量。
供应商还将部分产能转向用于智能手机和便携式电脑的芯片，这类产品获利更多。(完) (编译 王翔琼/李爽; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400