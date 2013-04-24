韩股业绩：SK Hynix第一季获利优于预期，因晶片价格大涨

路透首尔4月24日 - 韩国SK Hynix Inc 公布连续第二季录得获利，因计算机记忆体晶片(存储器芯片)价格上涨，受供应成长放缓影响。

Hynix公布，1-3月营业利润为3,170亿韩元(2.828亿美元)，上年同期为亏损2,640亿韩元。Hynix的劲敌有三星电子 、日本东芝 和美国美光 。

第一季获利超过分析师平均预估的2,050亿韩元，亦较前季550亿韩元的获利大幅提高。

现货市场动态随机存取记忆体(DRAM)价格今年迄今跳涨61%，因全球经济成长前景不确定，令供应商削减产量。