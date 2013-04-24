金砖国家：4月23日股汇市收盘纵览

路透4月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月23日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.21%，报1,009.81点。

中国股市：中国股市沪综指收挫2.6%创近一个月最大单日跌幅，今日公布的中国4月汇丰PMI初值回落，令原本预期经济或于二季度加速复苏的市场感到失望。分析师预计，震荡调整尚未完成，短线2,165点附近仍有支撑。沪综指 收报2,184.538点，跌57.631点或2.57%，此前最大单日跌幅为3月28日的2.8%。上海A股今日成交额为820亿元人民币，与上日基本持平。。

香港股市：香港股市录得一周来最大单日跌幅，对经济成长变动敏感的个股领跌，因汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值疲弱，引发第二季度经济成长不振疑虑。恒生指数 收低1.1%，报21,806.6点。恒生国企指数 下滑1.6%。两大指数皆创4月15日以来最大跌幅。

中国汇市：人民币兑美元即期 周二收升，与中间价小升亦步亦趋。隔夜美元指数小跌，且3月份中国外汇占款仍然较大，都支撑人民币升值。但汇丰制造业PMI 疲软，提醒市场关注经济复苏出现降温的风险。交易员称下一步主要看明天中间价是否会让人民币继续升值。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1791，升0.06%。

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印度股市：在震荡盘势中小幅收高，并收在一个月高位。指标BSE指数 上涨0.05%，或9.53点，报19,179.36点。NSE指数 收高0.04%或2.50点，收报5,836.90点，守住重要心理关位5,800。

印度汇市：卢比跌至一周低点，连续第二天走贬，因进口商继续买入美元，且欧元疲弱不利于卢比。卢比兑美元 收报54.38/39，较周一收盘价54.14/15下跌。今日跌幅为0.4%，创4月4日来最大单日跌幅。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,333.890点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.26%至720.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.22%，报31.6235卢布，卢布兑欧元 涨0.21%，至41.0850卢布。 ========================================================================================

巴西股市：上涨，因美国企业获利强劲提振高风险资产需求。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第四天上涨，收高1.08%至54,884.75点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.21%至2.0228，接近年内低点。尽管投资者警惕央行干预市场以阻止本币进一步下跌的可能，但分析师认为跌破2.04后，这方面风险才会上升。

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南非股市：创七周最大涨幅，上涨1.7%。奢侈品生产商Richemont 因全年获利上升而大涨。投资者押注该市场近几周跌势过度，也支撑了今日人气。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.73%，报34,166.27点。综合指数 收高1.5%，至38,742.43点。

南非汇市：兰特盘中多数时间承压，但最终扳回一些跌幅，兑美元持稳，因铂金生产商Northam Platinum 称其Zondereinde矿场的罢工结束。1628GMT，兰特兑美元 报9.2217，接近周一纽约收盘价9.2275。 (完) (编译 程琳; 审校 白云)