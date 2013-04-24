《综述》欧洲央行官员称抛弃撙节政策对欧元区经济没有帮助

“我们当然还有作出决策的一些空间，而且正如(欧洲央行)总裁德拉吉在最近一次新闻发布会上说的那样，我们随时准备在经济情况坏消息不断的时候采取行动，”冈斯坦西欧在回答提问时对欧洲议会表示。

不过，欧洲央行决策者并不认为经济成长疲弱是改变改革航向的理由，并坚称更平衡的预算对重振可持续性经济成长至关重要。

欧洲央行执委亚斯穆森还指出有经济滑坡的风险，并提醒不要认为目前的市场平静是理所当然。

“稳健的财政状况是经济增长的前提条件，”他对金融时报称，“如果把财政整顿推迟到日后进行，并不是没有风险的。”

欧洲央行管理委员会委员韩伟森表示，欧盟各国必须进一步推动经济改革，强化公共财政并避免自满。

德国央行总裁魏德曼向法国发出严厉信号。法国今年已经偏离削减预算赤字的承诺。