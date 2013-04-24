路透调查: 上周美国原油库存料因进口增加而上升，汽油库存料下滑

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透4月23日 - 10位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料因进口增加而上升，汽油库存预计将下滑。
此次调查预计，4月19日止当周美国原油库存料上升150万桶。
Schneider Electric商品分析师Jacob Correll表示，原油部分，库存还在增加，因炼厂陆续完成检修。
在截至4月12日止当周，美国原油库存减少123万桶，此前路透调查预期为增加130万桶。在前一周库存已达1990年以来最高水准。
“本周可能还会再增加，因为Motiva炼厂暂时停工，但我们预期原油加工量在上周下滑后，将会小幅增加，”Correll表示。
Motiva Enterprises 位于德州的Port Arthur炼厂，为美国最大的炼厂，是4月14日停电3.5小时导致有多个装置关闭的三家炼厂之一。在Port Arthur的炼厂合计原油加工能力为每日112万桶，相当于全美产能的6.32%。
本周调查的一些分析师预期上周原油进口回升，此前能源资料协会(EIA)数据显示，前一周原油进口每日减少289,000桶，至每日739万桶。
4月19日止当周美国炼厂产能利用率预计较前周的86.3%上升0.3个百分点。有七位分析师预计炼厂产能利用率将上升。
上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计将增加30万桶。然10位分析师中有四位预估馏分油库存将会减少。
EIA报告称，在前一周馏分油库存增加236万桶，分析师预估为降低50万桶。
调查显示，上周汽油库存料平均减少20万桶。
EIA数据显示，截至4月12日当周，汽油库存减少63.3万桶，分析师预估为降低50万桶。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686