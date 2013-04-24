路透调查: 上周美国原油库存料因进口增加而上升，汽油库存料下滑

路透4月23日 - 10位分析师参与的路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料因进口增加而上升，汽油库存预计将下滑。

此次调查预计，4月19日止当周美国原油库存料上升150万桶。

Schneider Electric商品分析师Jacob Correll表示，原油部分，库存还在增加，因炼厂陆续完成检修。

在截至4月12日止当周，美国原油库存减少123万桶，此前路透调查预期为增加130万桶。在前一周库存已达1990年以来最高水准。

“本周可能还会再增加，因为Motiva炼厂暂时停工，但我们预期原油加工量在上周下滑后，将会小幅增加，”Correll表示。

Motiva Enterprises 位于德州的Port Arthur炼厂，为美国最大的炼厂，是4月14日停电3.5小时导致有多个装置关闭的三家炼厂之一。在Port Arthur的炼厂合计原油加工能力为每日112万桶，相当于全美产能的6.32%。

本周调查的一些分析师预期上周原油进口回升，此前能源资料协会(EIA)数据显示，前一周原油进口每日减少289,000桶，至每日739万桶。

4月19日止当周美国炼厂产能利用率预计较前周的86.3%上升0.3个百分点。有七位分析师预计炼厂产能利用率将上升。

上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存预计将增加30万桶。然10位分析师中有四位预估馏分油库存将会减少。

EIA报告称，在前一周馏分油库存增加236万桶，分析师预估为降低50万桶。

调查显示，上周汽油库存料平均减少20万桶。