《台湾重要政经日程》--4月24日

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
===================今日重要政经消息=====================
4/24(三)
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--14:00 中国国民党中常会。
--16:30 财政部赋税署例行记者会。
==================近期重要政经消息======================
4/25(四)
--10:00 台湾经济研究院4月景气经济情势。
--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。
--13:30 台湾中国人寿 50周年记者会。
--14:00 高盛资深中国经济学家崔历举行中国总体经济展望记者会。
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。
5/1(三)
--金融市场因劳动节休市一日。
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
5/3(五)
--14:00 台湾国泰金控 第一季投资人说明会。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。 *5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。