《美股业绩焦点》波音第一季获利超预期，787客机问题影响不大

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
波音财务长Greg Smith说，有关分析问题本、电池系统重新设计及测试、改进50架梦幻客机服务的成本，大部分已经透过转移公司内部资源而被吸收掉了。
他表示，这些开支将根据会计基础摊算在超过1,100架梦幻客机的生产成本，所以不会影响公司获利。但他不愿表明具体全部成本数字。
上周美国联邦航空管理局(FAA)同意波音修改电池系统之后，梦幻客机电池问题似乎已经接近尾声。预计很快就可以恢复交机。
波音公司首席执行官迈克纳尼(James McNerney)表示，该公司预计在5月初开始恢复787客机交机作业，既然重新设计的电池已获FAA核准，将在5月中之前完成全部50架客机的修改。他说现在正有25架梦幻客机等待交付客户。
波音第一季净利上升至11亿美元，或每股1.44美元，上年同期为9.23亿美元，或每股1.22美元。
扣除部分退休金费用的核心获利为每股1.73美元。汤森路透I/B/E/S预估为1.49美元。
营收下滑2.5%至189亿美元，因受梦幻客机暂时停止交付的影响。
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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