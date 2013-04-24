全球金市：金价继昨日下跌后小幅回升，美元走强构成压力

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
美国6月期金 报每盎司1,416.50美元，上涨7.7美元。
周二亚洲金条较伦敦现货金的溢价跳涨至数年高位，因实货黄金买盘蜂拥而至，导致供应紧俏，最大的黄金消费国印度的交易商预计本月黄金进口将大幅增长。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降1.63%。
美国铸币局称，已暂停出售0.1盎司的美国鹰金币，因金价跌至两年低位后需求激增，消耗了大量政府库存。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 白云)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。