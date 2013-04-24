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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 09:08 BJT

全球金市：金价继昨日下跌后小幅回升，美元走强构成压力

美国6月期金 报每盎司1,416.50美元，上涨7.7美元。

周二亚洲金条较伦敦现货金的溢价跳涨至数年高位，因实货黄金买盘蜂拥而至，导致供应紧俏，最大的黄金消费国印度的交易商预计本月黄金进口将大幅增长。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降1.63%。

美国铸币局称，已暂停出售0.1盎司的美国鹰金币，因金价跌至两年低位后需求激增，消耗了大量政府库存。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫； 审校 白云)
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