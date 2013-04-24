全球金市：金价继昨日下跌后小幅回升，美元走强构成压力

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人

路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。