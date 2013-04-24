中国疫情：H7N9禽流感确诊108例，山东省首次发现确诊病例

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透北京4月24日 - 中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。
刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡22人，14人已治愈出院。其余72人正在各定点医疗单位接受救治。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
另据新华社援引山东省卫生厅报导，山东省确诊的病例为患者张某，男，36岁，家住枣庄市市中区，从事建材批发工作。患者发热、咳嗽6天、憋喘1天后，于4月21日晚到枣庄市立医院就诊，以“重症肺炎”收治入院。
以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 12*
江苏 24 3
浙江 42* 6*
安徽 4* 1
北京 1 0
河南 3 0
山东 1* 0
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总计 108* 22*
注：*代表有更新。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。