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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 09:01 BJT

台湾央行：开放申购15、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北4月24日 - 台湾央行周三表示，开放银行申请15、28、91和182天四种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为7,034.65亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：15及28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行1,542.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为13亿台币，累计超额准备为4,631亿台币，加计前期1%的超额准备为5,146亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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