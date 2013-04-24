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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 09:13 BJT

国际油市：美国原油期货守在89美元上方，静待EIA库存报告出炉

行业组织美国石油协会(API)发布数据显示，美国上周原油库存减少，而馏分油库存表现不一，原油进口则下降。

API数据显示，美国4月19日止当周的原油库存下降84.5万桶，分析师此前预估为增加150万桶。

美国能源资料协会(EIA)的库存数据将于周三1430GMT发布，料将提供有关石油需求前景的更多线索。

高盛调降2013年布兰特原油价格预估，从110.00美元降至105.00美元，因为中国需求可能放缓和欧洲需求弱于预期等因素均压制油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫/白云)
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