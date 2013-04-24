国际油市：美国原油期货守在89美元上方，静待EIA库存报告出炉

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
行业组织美国石油协会(API)发布数据显示，美国上周原油库存减少，而馏分油库存表现不一，原油进口则下降。
API数据显示，美国4月19日止当周的原油库存下降84.5万桶，分析师此前预估为增加150万桶。
美国能源资料协会(EIA)的库存数据将于周三1430GMT发布，料将提供有关石油需求前景的更多线索。
高盛调降2013年布兰特原油价格预估，从110.00美元降至105.00美元，因为中国需求可能放缓和欧洲需求弱于预期等因素均压制油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫/白云)
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686