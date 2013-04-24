欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月22日当周 4月25日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.2% 4月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.2% +0.3% (较上年同期) -2.4% -1.6% 0645 法国消费者信心指数 4月 84 84 0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.98 0.99 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +3.0% +3.1% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.3% * 4月29日当周 4月29-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 持平 +0.4% 4月29日-5月10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 -- +0.1% 期) 4月29日(一) 0900 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 0900 意大利企业信心指数 4月 -- 88.9 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 负0.86 经济景气指数 -- 90.0 工业景气指数 -- 负12.5 服务业景气指数 -- 负6.7 消费者信心指数 -- 负23.5 消费者通胀预期指数 -- 18.8 生产者物价预期指数 -- 负1.8 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 负26 4月30日(二) 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 -- 5.9 0645 法国消费者支出 3月 -- -0.2% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.4% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 309.8 经季节调整失业率 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 293.5 0800 意大利失业率 3月 -- 11.6% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加6.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加9.0 抵押贷款批准件数(千件) -- 51.7 M4货供额(较前月) -- -0.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -- +1.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.3% (较上年同期) -- +1.8% 0900 欧元区失业率 3月 -- 12.0% 5月1日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -- +0.8% (较上年同期) -- 持平 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 -- 48.3 5月2日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 4月 -- 48.3 0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 44.5 0748 法国Markit制造业PMI 4月 -- 44.4 0753 德国Markit/BME制造业PMI 4月 -- 47.9 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 -- 46.5 0800 意大利PPI(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 -- 47.2 1145 欧洲央行利率决议 5月 -- 0.75% (完)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。